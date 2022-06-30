Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2022, 06:02 — ИА Регнум. На Камчатке директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок заявил о своём увольнении в знак протеста против несоизмеримого наказания, которое требует гособвинитель в отношении сотрудников природоохранной организации по уголовному делу, которое рассматривается в суде, об этом сообщается 30 июня на официальном сайте учреждения.

Юрий Калинин Озеро Гейзерное. Кроноцкий заповедник, Камчатка

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Заявление об увольнении Шпиленок написал на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

В суде рассматривается уголовное дело о хищениях при реализации федеральной программы по ликвидации экологического ущерба на заповедной территории. На скамье подсудимых оказались заместитель директора по науке и туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела Дарья Паничева, заместитель по финансам и экономике Оксана Терехова, бывший заместитель по общим вопросам Николай Поздняков. Для каждого из них гособвинение просит реальный срок лишения свободы от 4,5 до 8 лет.

«С болью в сердце пишу об этом. Искренне люблю свою работу, но прямо сейчас уничтожают мою команду. Команду людей, которые сделали Кроноцкий заповедник одним из лучших в стране и мире. Это настоящие профессионалы своего дела, равных которым в заповедной системе единицы. Мой долг — сделать всё, что могу. Люди стали заложниками бездушного формализма системы в рамках расследования уголовного дела об очистке Кроноцкого заповедника в 2015-16 гг», — написал Шпиленок.

Он уверен, что в отношении коллег будет вынесен обвинительный приговор и они будут арестованы в зале суда. Шпиленок заверил, что доказательств вины сотрудников заповедника нет.

«Что вообще происходило на территории, никак не расследовалось. Не проведено ни одной очной ставки, ни одной экспертной оценки документов, ни одной стоимостной экспертизы проведенных работ, оценки расходов подрядчика, оценки состояния природных комплексов в местах проведения работ, не установлены места якобы имевшихся закопок, можно же было хотя бы банальный полиграф провести — все строится на показаниях, полученных в рамках сделки со следствием», — пояснил руководитель заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Виталий Дрозд получил подряд на ликвидацию накопленного экологического ущерба на территории Кроноцкого заповедника, входящего в наследие ЮНЕСКО. Всего, по версии следствия, злоумышленник и его партнёры присвоили 454,6 млн рублей, выделенных в качестве федеральной субсидии.