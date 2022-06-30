Таганрог, Ростовская область, , 06:01 — REGNUM В Ростовской области родителям тройни выдали ключи от новой квартиры. С просьбой о выделении жилья к донскому губернатору многодетные родители обратились в начале 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ключи от дома 0Four

Супруги Карпенко из Таганрога нуждались в улучшении жилищных условий после появления на свет тройни. Теперь благодаря региональной программе они переехали в просторную квартиру площадью более 106 кв. метров.

Как отметил донской губернатор Василий Голубев, в 2022 году новое жилье за счёт средств областного бюджета получат ещё шесть семей, у которых в семье появились тройни.

В 2021 году жильём были обеспечены шесть многодетных семей.