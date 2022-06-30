Екатеринбург, , 06:02 — REGNUM В Екатеринбурге 65-летний гражданин обвиняется в убийстве своего собутыльника. Тело погибшего он несколько дней хранил в своей квартире, сообщает свердловское управление СКР.

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Преступление было совершено в ночь с 17 на 18 июня. 39-летний гражданин пришёл по приглашению хозяина жилища, принёс с собой выпивку и закуску. Спустя некоторое время между гражданами возник конфликт. В итоге обвиняемый нанёс оппоненту несколько десятков ранений колюще-режущим орудием.

Затем восемь дней труп лежал в квартире, а хозяин временно переселился к своей знакомой. Чтобы избежать запаха от разложения, он поливал тело химикатами и обкладывал свежесорванной травой. Но однажды соседи почуяли запах и заявили в полицию.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что задержанный признался в совершении убийства. Ранее он был шесть раз судим.