Нерюнгринский район, Якутия, 30 июня, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Два сотрудника отдела МВД России по Нерюнгринскому району задержаны и обвиняются во взяточничестве. По версии следствия, они систематически незаконно получали деньги от граждан и предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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В том числе полицейские принимали деньги за то, чтобы не препятствовать незаконной деятельности юрлиц. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («получение взятки»). Тех, кто платил полицейским, будут судить за дачу взятки, некоторые из них уже пришли с явкой с повинной.

Один из полицейских по решению суда заключён под стражу, второй будет находиться под домашним арестом. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня получил реальный срок бывший старший преподаватель частного Юридического полицейского колледжа и Горного института Северо-Восточного университета (СВФУ) в Якутии. Его признали виновным во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге.