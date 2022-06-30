Лондон, , 05:58 — REGNUM Предложение лидеров стран G7 ввести ограничения цен на российскую нефть вызвало сильный скепсис у главы британско-нидерландской корпорации Shell Бен ван Бердена. Об этом 29 июня сообщает агентство Bloomberg.

Компания Shell Will Lane

Бан ван Берден указал, что изъяны подобной системы можно увидеть уже сейчас, на стадии предложения. По словам Бан ван Бердена, предложенная лидерами стран G7 система сможет функционировать только в случае, если к ней присоединится широкий круг стран, а не только США и страны Европы. Иначе, по мнению главы Shell Россия просто перенаправит поставки сырой нефти в страны, которые не присоединятся к коммюнике и их будут устраивать дальнейшие связи с Москвой.

Кроме того, ван Берден отметил, что в Европу предполагается направить больше объёмов сжиженного природного газа, но дополнительные поставки не смогут полностью восполнить потери из-за отказа от российских энергоносителей. Ситуация с нефтью, по мнению главы Shell, тоже оставляет желать лучшего, так как выяснилось, что у ОПЕК мощностей гораздо меньше, чем это предполагалась, и чем это необходимо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, США и Европа заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам, но данная инициатива является сложновыполнимой из-за ряда проблем.

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