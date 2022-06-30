Шанхай, Китай, 30 июня, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Финансовый центр Китая Шанхай постепенно возобновляет обслуживание в ресторанах, начиная с 29 июня, поскольку эпидемия COVID-19 в городе пошла на убыль, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) beludise Шанхай

Согласно руководству, опубликованному Шанхайской муниципальной торговой комиссией, в подрайонах и поселках без зон среднего риска и распространения инфекции COVID-19 в сообществах в течение предыдущей недели могут быть восстановлены услуги общественного питания. С ослаблением ограничений на посещение ресторанов ресторанам теперь разрешено обслуживать клиентов на 50-70% от их общей вместимости.

Посетители должны предъявить отрицательные результаты анализов на нуклеиновые кислоты, взятые в течение последних 72 часов, надеть маски и пройти температурный контроль перед входом в рестораны. Начиная с 29 июня обслуживание в закрытых помещениях возобновилось примерно в 800 магазинах Starbucks в Шанхае, объявил кофейный гигант, который может похвастаться более чем 900 филиалами в городе.

«Это скромный вклад Starbucks в то, чтобы помочь клиентам Шанхая вернуться к привычному образу жизни, существовавшему до вспышки, и восстановить знаменитый шум и оживление города», — цитируется в заявлении компании слова главного исполнительного директора Starbucks China Лео Цоя .

Starbucks приостановила свою деятельность в Шанхае с конца марта в целях профилактики эпидемии и борьбы с ней. Поскольку с середины мая в городе постепенно открывались торговые точки, сеть кофеен возобновила доставку еды на вынос в центре города.

Его магазины будут продолжать строго применять меры по профилактике и борьбе с эпидемиями, включая ограничение потока посетителей и регулярную дезинфекцию. По сообщению муниципальной комиссии здравоохранения, в понедельник и вторник в Шанхае не было зарегистрировано ни одного случая местного заражения COVID-19.