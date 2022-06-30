Наньнин, Китай, , 05:54 — REGNUM Первая очередь первого в Китае морского железнодорожного интермодального автоматизированного контейнерного терминала была введена в эксплуатацию 28 июня в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает агентство Синьхуа.

Морской торговый порт в Китае Gov.cn

Судно, груженное товарами из Индонезии, стало первым судном, пришвартовавшимся к причалу в порту Циньчжоу. Оно отправилось 28 июня Юго-Восточную Азию с товарами китайского производства, включая автозапчасти, стекло и химикаты. Первая очередь, включающая два контейнерных причала вместимостью 100 000 тонн, была рассчитана на обработку 1,02 млн стандартных контейнеров в год.

Вторая очередь, включающая два контейнерных причала вместимостью 200 000 тонн, находится в стадии строительства. Ожидается, что он начнет функционировать в 2023 году с пропускной способностью 1,6 млн стандартных контейнеров в год.

Порт залива Бейбу, включающий порты Циньчжоу, Фанчэн и Бэйхай, служит важным транзитным пунктом в Новом Международном торговом коридоре «суша-море», торгово-логистическом коридоре, совместно построенном западными провинциями Китая и Сингапуром. Коридор соединяет 14 провинциальных регионов Китая с 316 портами в 107 странах и регионах по всему миру.

Новый контейнерный терминал был построен для удовлетворения спроса на перевозки со стороны быстрорастущего интермодального морского железнодорожного сообщения. Количество поездов, курсирующих в рамках интермодального сообщения «море-железная дорога» Нового Международного торгового коридора «суша-море», увеличилось со 178 в 2017 году до 6117 в 2021 году.

За первые пять месяцев этого года импорт и экспорт со странами-членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) через порт Циньчжоу выросли на 28,6% в годовом исчислении до 26,25 млрд юаней (около $3,9 млрд). Автоматизированный причал и улучшенная служба таможенного оформления помогут облегчить торговлю с членами RCEP, сказал таможенный чиновник порта Циньчжоу Чжу Куйжуй.