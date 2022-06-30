Ростов-на-Дону, 30 июня, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону за день 29 июня двое детей пострадали в результате аварий во дворах жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП на улице Берберовской случилось около полудня. Водитель ВАЗ-2104, предположительно, сбил восьмилетнего мальчика, который ехал на самокате. Ребёнок с травмами был доставлен в больницу.

Затем на улице Добровольского водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным, допустил наезд на мальчика 2014 года рождения, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребёнок был также доставлен в лечебное учреждение.