Пекин, , 05:49 — REGNUM Китай предпринимает шаги по усилению слабых звеньев и устранению потенциальных рисков в борьбе с наводнениями и засухами, заявил представитель министерства водных ресурсов страны, передает агентство Синьхуа.

Наводнение Mchs.rk.gov.ru

С начала сезона наводнений 17 марта этого года, что на 15 дней раньше обычного, в Китае участились разливы рек из-за чрезмерного количества осадков, сообщил сотрудник Министерства водных ресурсов по предотвращению стихийных бедствий Яо Вэньгуан.

Наводнения, превышающие уровень предупреждения, были зарегистрированы на 417 реках в 21 провинции, автономных районах и муниципалитетах по всей стране, добавил Яо, отметив, что реки в бассейне реки Чжуцзян, который, как сообщается, вступил в сезон тайфунов, неоднократно превышали предупреждающую отметку.

По словам Яо, будут предприняты дополнительные усилия для улучшения инженерной системы борьбы с наводнениями в речном бассейне, которая в основном состоит из русла рек, насыпей, водохранилищ и зон хранения и задержания наводнений.

По словам чиновника, благодаря усиленным прогнозам, ранним предупреждениям, планам действий в чрезвычайных ситуациях и мерам по предотвращению наводнений соответствующие ведомства будут оперативно перемещать людей в опасных районах в более безопасные места.

Отметив, что условия засухи возникают и быстро развиваются в некоторых частях северного Китая, особенно в Хэнани, Внутренней Монголии, Шэньси и Ганьсу, Яо сказал, что министерство направило три рабочие группы в последние три региона для оказания помощи в усилиях по ликвидации последствий засухи.