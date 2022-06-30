Прага, 30 июня, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Россия сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней в случае военного конфликта с НАТО, заявил журналист Милан Водичка в своей статье для портала iDNES. cz.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, силы НАТО не успеют в должной мере оказать помощь прибалтийским государствам в случае военного конфликта с Россией. Журналист рассчитал, что основные силы альянса в Восточной Европе смогут прийти на помощь Прибалтике только спустя 15 дней после начала столкновения.

«Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», — указал чешский публицист.

Водичка также выразил сомнения, что Североатлантический альянс способен в короткие сроки нарастить свое военное присутствие в Европе до 300 тыс. военных. По его словам, армии стран НАТО серьезно деградировали за прошедшие годы. Журналист отметил, что войска НАТО превратились в карательные отряды, которые ранее воевали только со слабооснащенными террористами.

При этом Водичка указал на нехватку подготовленных артиллеристов и танкистов у альянса. Также текущая ситуация вокруг Украины показала нехватку вооружений в странах НАТО.