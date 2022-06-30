Лондон, , 05:45 — REGNUM Великобритания направит на обеспечение победы на Украине нацистского киевского режима дополнительно £1 млрд ($1,2 млрд). Это следует из распространённого 29 июня сообщения канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

Борис Джонсон U.S. Department of State

В новый пакет военной помощи планируется включить «комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы». Таким образом, объём британской военной помощи Киеву достигнет £2,3 млрд ($2,8 млрд), уступая только направляемым на эти цели средствам США.

По словам Джонсона, которые приводятся в сообщении, Великобритания будет «всецело поддерживать украинский народ», чтобы гарантировать поражение России на Украине.

Борис Джонсон «Британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что переговоры западных стран с Россией будут возможны только после «поражения Москвы» на Украине.

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