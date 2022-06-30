Омск, 30 июня, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности в Омской области продлён до 31 августа. Соответствующее решение принято на заседании областного оперштаба 29 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным областного управления Роспотребнадзора, эпидситуация по коронавирусу в регионе оценивается как «неблагополучная с признаками стабилизации». За последнюю неделю зарегистрирован 261 случай COVID-19, заболеваемость снизилась на 6,1%. Показатель заболеваемости — 13,5 на 100 тысяч населения. Это на 4% ниже, чем средний показатель по России. При этом специалисты сделали вывод, что уровень коллективного иммунитета недостаточен, устойчивая тенденция к дальнейшему снижению заболеваемости пока отсутствует.

В связи с этим режим повышенной готовности продлён до 31 августа. Действующие ограничения сохраняются. Масочный режим носит рекомендательный характер.

Как подчеркнул омский губернатор Александр Бурков, несмотря на снижение заболеваемости, «говорить о полной победе над COVID-19 рано».

«Пока мы до конца не победили коронавирус, прошу омичей соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и в транспорте, в закрытых помещениях использовать маски, оберегая себя и окружающих людей», — призвал Бурков.

Кроме того, власти региона призывают жителей вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 208 720 случаев COVID-19, выздоровел 203 591 человек, скончались 4417 ковид-пациентов.