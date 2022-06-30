Пекин, 30 июня 2022, 05:41 — REGNUM Исследование космоса означает предприимчивый дух и оптимистичное стремление к неизвестному, заявила китайский космонавт Ван Япин на церемонии 28 июня, передает агентство Синьхуа.
Ван, дважды побывавшая в космосе, а также первая женщина на китайской космической станции, выступила с речью на церемонии вручения дипломов Пекинскому университету и поделилась с молодежью своим опытом космических полетов.
Запущенный 16 октября 2021 года космический корабль «Шэньчжоу-13» отправил Ван вместе с двумя ее товарищами по команде, Чжаем Чжиганом и Е Гуанфу, в основной модуль китайской космической станции «Тяньхэ», где они жили и работали в течение шести месяцев.
Ван подчеркнула важность совместной командной работы. Во время своего пребывания в космосе трио дважды совершало выход в космос, провело два живых занятия и провело серию научных экспериментов и прикладных космических задач.
По ее словам, успех миссии стал результатом совместных усилий всех ученых и работников космической отрасли Китая, а также тесного сотрудничества и взаимной поддержки среди экипажа. Она возлагала большие надежды на то, что выпускники возьмут на себя славную миссию космических начинаний Китая и будут служить стране.