Якутск, 30 июня, 2022, 05:54 — ИА Регнум. На территории Якутии леса горят на 57 участках. За сутки в регионе обнаружили 14 новых возгораний, сообщил на брифинге 30 июня первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Лесной пожар

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По его словам, за время пожароопасного сезона в Якутии произошли 202 лесных пожара на площади более 108 тыс. га, годом ранее — 726 на территории в 499 тыс. га. Общая площадь действующих на данный момент возгораний в республике составляет почти 65 тыс. га.

Тушат в регионе 17 пожаров, три из них локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 29 июня совершил жёсткую посадку вертолёт, который доставлял к природному возгоранию сотрудников Авиалесоохраны. Пострадали 15 человек из 23 находившихся на борту.