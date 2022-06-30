Берлин, 30 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Некоммерческую организацию (НКО), которая будет заниматься проблемами, связанными с дискриминацией русских и русскоязычных граждан, была создана в Германии. Об этом сообщил 29 июня депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт в беседе с РИА Новости.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

Депутат пояснил, что на заседании фракции АдГ он был избран уполномоченным по работе с российскими немцами, а через несколько дней было принято решение о создании НКО, которая займётся поддержкой русскоязычных граждан Германии, будет оказывать им юридическую помощь и доводить до суда все случаи проявления дискриминации с привлечением своих юристов.

Шмидт уточнил, что стал заместителем руководителя этой НКО и на этой должности будет держать связь с российской общественностью и нести ответственность за работу с российскими немцами и за работу с медиа. Кроме того, как депутат, Шмидт будет держать связь и с бундестагом по проблемам дискриминации русских в Германии.

Также Шмидт уточнил, что главой НКО назначен экс-депутат бундестага от АдГ Ульрих Ойме, у которого, по словам Шмидта, «больше времени заниматься основной деятельностью НКО». В настоящее время организация проходит регистрацию в госорганах ФРГ, после чего она получает право на открытие счёта.

Шмидт уточнил, что НКО уже получает обращения от сограждан, которые подвергались гонениям и дискриминации из-за своего российского происхождения, либо из-за общения на русском языке.