Пекин, 30 июня, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Китай способен справиться со всеми видами неожиданных изменений, чтобы обеспечить здоровое и устойчивое экономическое развитие, заявил 28 июня главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Китай полностью уверен в преодолении трудностей и проблем, возникающих в процессе развития», — сказал чиновник Национальной комиссии по развитию и реформам Оу Хун в ответ на вопрос о годовом целевом показателе роста страны «около 5,5%». Он сослался на высокую устойчивость, большой потенциал и широкие возможности для маневра китайской экономики, заявив, что в мае она уже продемонстрировала незначительное улучшение, а основные показатели улучшились.

Оу отметил, что нынешняя эпидемическая ситуация остается «серьезной и сложной», пообещав приложить усилия для минимизации воздействия COVID-19 на экономическое и социальное развитие страны. По словам Оу, Китай конкретизирует политические меры, которые уже были введены. Приоритетное внимание будет уделяться таким проектам, как охрана водных ресурсов и транспорт, а также реализации политики, направленной на стимулирование потребления автомобилей и бытовой техники.

Экономический планировщик также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности продовольственных, энергетических и промышленных цепочек и цепочек поставок. По его словам, страна упорядоченно высвободит мощности по добыче высококачественного угля, ускорит строительство ключевых крупномасштабных ветровых и фотоэлектрических электростанций в пустынных районах, включая пустыню Гоби, и добьется прорывов в ключевых и основных технологиях.

По его словам, чтобы подготовиться к более сложным встречным ветрам в будущем, главный экономический планировщик будет регулярно обогащать и совершенствовать свои инструменты политики и внедрять соответствующие меры.