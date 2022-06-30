Тегеран, 30 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. 29 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросамАли Багери Кани охарактеризовал проведение правительством Катара текущего раунда переговоров по снятию санкций как проявление доброй воли страны в продвижении диалога и взаимодействия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кани

Багери Кани провел переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел КатараМухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, обсудив с ним взаимное сотрудничество между двумя странами и региональные события.

В ходе встречи Багери Кани охарактеризовал дружбу и братство между двумя странами как ценный актив для всестороннего улучшения связей между Тегераном и Дохой. Он также подтвердил решимость Исламской Республики Иран укреплять двусторонние отношения.

Министр иностранных дел Катара, в свою очередь, рассказал о взаимных визитах президента Ирана и эмира Катара, охарактеризовав реализацию договоренностей, достигнутых в ходе этих визитов, как проявление серьезной воли лидеров обеих стран к расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.