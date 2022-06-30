Шанхай, Китай, , 05:33 — REGNUM Шанхайский Диснейленд вновь откроется для посетителей с 30 июня, а билеты доступны для покупки с 29 июня, согласно официальному объявлению, передает агентство Синьхуа.

Парижский «Диснейленд»

Тематический парк возобновит работу с контролируемой пропускной способностью и усиленными протоколами охраны труда и техники безопасности, а билеты поступили в продажу начиная с 7:00 по пекинскому времени 29 июня. Гостям предлагается сделать онлайн-бронирование до их прибытия.

Бронирование ежегодных абонементов в Шанхайский Диснейленд также будет доступно с 29 июня. Чтобы обеспечить успешное посещение тематического парка, все владельцы годового абонемента должны будут заранее забронировать дату своего посещения через официальные онлайн-каналы на начальном этапе открытия. С конца марта курорт приостановил работу Диснейленда, Диснейтауна, двух тематических отелей и других объектов из-за возобновления случаев заражения COVID-19 в Шанхае.

Курорт заявил, что продолжит осуществлять строгие меры по борьбе с эпидемией и профилактике, с новыми дополнительными мерами и оперативными изменениями в соответствии с руководящими указаниями местных властей. Посетители должны всегда носить маски, как в помещении, так и на улице, за исключением случаев приема пищи.