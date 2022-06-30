р-н Ялуторовский, , 05:32 — REGNUM Тюменские полицейские нашли женщину, которая дала покурить вейп малышу в коляске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ребёнок adibalea

Напомним, поиски женщины велись с 27 июня. В социальной сети появилось видео, где запечатлено, как она даёт малолетнему ребёнку покурить вейп (электронную сигарету). Личность женщины была не известна.

Выяснилось, что на видео сняли 32-летнюю жительницу Ялуторовского района, которая является матерью ребёнка.

«В отношении матери составлен протокол по статье административного кодекса 5.35. Он направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Отметим, что статья 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») подразумевает штраф в размере от 100 до 500 рублей.

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