Пекин, , 05:30 — REGNUM Министерство экологии и окружающей среды Китая призвало приложить усилия для содействия росту инвестиций в области экологии и окружающей среды на фоне стабилизации экономики страны, сообщает агентство Синьхуа.

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Ориентируясь на экологические проекты, перечисленные среди 102 крупных проектов страны на период 14-й пятилетки (2021-2025), министерство подчеркнуло необходимость ускорения продвижения проектов, связанных с контролем загрязнения воздуха, воды, почвы, твердых отходов, а также надзора за ядерной и радиационной безопасностью.

По словам министра экологии и охраны окружающей среды Хуан Жунцю, для крупных проектов на стадии планирования предварительные работы должны выполняться ускоренными темпами, а для существующих проектов должны быть уточнены подробные графики строительства. Министерство также подчеркнуло меры по наращиванию более точной финансовой поддержки экологических и природоохранных проектов.

Проектные резервы будут созданы для включения экологических и природоохранных проектов, а также ключевых национальных проектов, связанных с изменением климата. По сообщению министерства, будут предприняты усилия для повышения точности сопоставления финансовых средств для этих проектов.

Создание проектных резервов важно для направления финансовых инвестиций, эффективной координации спроса и предложения, решения ключевых экологических и экологических проблем и содействия экологическому развитию, сказал Чжан Цзяньхун из Китайского общества технологической экономики.

Отраслевые инсайдеры отметили, что Китай сосредоточится на содействии устойчивому расширению инвестиций в строительство инфраструктуры в секторе охраны окружающей среды и расширении инвестиционных каналов для увеличения финансового и социального капитала в секторе.