Сеул, , 05:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 9 595 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них 142 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом накануне в Южной Корее выявили более 10 тыс. зараженных впервые с 10 июня. Сейчас же, отмечает центр, заболеваемость вновь снизилась. При этом общий тренд на снижение заболеваемости COVID-19, который специалисты наблюдают с середины марта 2022 года, сохраняется.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 359 341. Также за минувшие сутки в стране скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 547 человек.