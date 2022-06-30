Уссурийск, Приморский край, 30 июня, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В Уссурийске с 29 по 31 июля пройдёт краевая ярмарка мёда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Мед

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«На ярмарке можно продегустировать и приобрести свежий липовый мёд, продукцию пчеловодства — пыльцу, восковые изделия, мыло. Также запланирована культурная программа, эстафеты, конкурсы, призы и подарки», — пояснили организаторы.

В этом году приморские пчеловоды планируют собрать не менее 7 тыс. тонн экологически чистого мёда. Основной медосбор проходит в так называемом «таежном поясе» — Анучинском, Чугуевском муниципальных округах, Спасском, Яковлевском и Партизанском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области по данным на май 2022 года насчитывается 1646 пчеловодческих хозяйств. В них содержится около 36 тыс. пчелосемей.