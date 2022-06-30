Тегеран, 30 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. 29 июня президент ИранаИбрагим Раиси и президент АзербайджанаИльхам Алиев встретились и провели переговоры на полях Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Президенты Ирана и Азербайджана встретились и провели переговоры на полях шестого саммита прикаспийских государств в Ашхабаде. Перед встречей Раиси встретился со своим туркменским коллегойСердаром Бердымухамедовым, а также с председателем Народного Совета ТуркменистанаГурбангулы Бердымухамедовым.

По данным Mehr News, президент РоссииВладимир Путин встретится со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси на полях Каспийского саммита.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов официально пригласил Раиси принять участие в саммите, на котором соберутся президенты стран, прилегающих к Каспийскому морю, для обсуждения правового режима этого водоема.

Во время своего пребывания в Ашхабаде он выступит с речью на 6-м саммите по Каспийскому морю и проведет переговоры со своими коллегами в кулуарах мероприятия.

Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан являются пятью прикаспийскими государствами.