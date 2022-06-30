Тегеран, , 07:50 — REGNUM Переговоры об отмене санкций против Ирана возобновились в Дохе (Катар) по инициативе Ирана и дорожной карте для урегулирования нерешенных вопросов, сообщило иранское агентство IRNA 29 июня.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Переговоры возобновились примерно после трех месяцев тупика, при этом на дохийских переговорах Китай, Россия и европейские участники СВПД отсутствуют, в отличие от переговоров, которые проводились в Вене, поскольку у них не осталось нерешенных проблем, связанных с возобновлением сделки.

В катарской столице Иран и Соединенные Штаты ведут косвенные переговоры, а заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора выступает в качестве посредника. Участники переговоров обсудят вопросы, касающиеся некоторых односторонних санкций США против Исламской Республики.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил по поводу этого раунда переговоров, что Иран готов вернуться к полному соблюдению СВПД, если США и ряд западных стран-участниц СВПД проявят реалистичный подход, а также вернутся к полному соблюдению сделки.

Пока не ясно, как долго будут продолжаться переговоры, но, похоже, этот раунд переговоров находится на жизненно важном пути, хотя и на начальных этапах.

Время покажет, придут ли США к решению о присоединении к соглашению, поскольку инициатива Ирана не оставила места для оправданий Вашингтона. Этот раунд переговоров является проверкой для западных участников СВПД на выполнение своих обязательств.