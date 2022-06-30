СМИ: инициатива Ирана не оставляет места для оправданий США
Тегеран, 30 июня, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Переговоры об отмене санкций против Ирана возобновились в Дохе (Катар) по инициативе Ирана и дорожной карте для урегулирования нерешенных вопросов, сообщило иранское агентство IRNA 29 июня.
Переговоры возобновились примерно после трех месяцев тупика, при этом на дохийских переговорах Китай, Россия и европейские участники СВПД отсутствуют, в отличие от переговоров, которые проводились в Вене, поскольку у них не осталось нерешенных проблем, связанных с возобновлением сделки.
В катарской столице Иран и Соединенные Штаты ведут косвенные переговоры, а заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕСЭнрике Мора выступает в качестве посредника. Участники переговоров обсудят вопросы, касающиеся некоторых односторонних санкций США против Исламской Республики.
Министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил по поводу этого раунда переговоров, что Иран готов вернуться к полному соблюдению СВПД, если США и ряд западных стран-участниц СВПД проявят реалистичный подход, а также вернутся к полному соблюдению сделки.
Пока не ясно, как долго будут продолжаться переговоры, но, похоже, этот раунд переговоров находится на жизненно важном пути, хотя и на начальных этапах.
Время покажет, придут ли США к решению о присоединении к соглашению, поскольку инициатива Ирана не оставила места для оправданий Вашингтона. Этот раунд переговоров является проверкой для западных участников СВПД на выполнение своих обязательств.