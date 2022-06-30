Тегеран, 30 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. 29 июня президент ИранаИбрагим Раиси на встрече с председателем Народного Совета ТуркменистанаГурбангулы Бердымухамедовым заявил, что отношения Тегерана и Ашхабада в последние годы расширяются. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Раиси прибыл в туркменскую столицу для участия в 6-м Каспийском саммите. Он также встретился и провел переговоры с Бердымухамедовым.

Коснувшись 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, президент отметил, что в последние годы отношения Тегерана и Ашхабада расширялись.

Указав на высокий потенциал, существующий между Ираном и Туркменистаном, он подчеркнул, что у 13-го иранского правительства есть особый план развития добрососедских связей в области внешней политики, причем отношения между Ираном и Туркменистаном довольно быстро расширяются на основе широкого сотрудничества и взаимного доверия.

Бердымухамедов, со своей стороны, высоко оценил усилия правительства Ирана за последние несколько месяцев по укреплению отношений с Туркменистаном, заявив, что у двух стран много общих черт и возможностей в политической, экономической, торговой и культурной сферах, что создаёт подходящую почву для дальнейшего развития двусторонних связей.

Он подчеркнул, что Туркменистан стремится открыть новую главу в отношениях с Исламской Республикой Иран.