Тегеран, 30 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 29 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране осталось неизменным, в результате чего на данный момент оно составляет 141 386 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«За последние 24 часа в Иране никто не погиб от коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с чем общее число смертей по-прежнему составляет 141 386 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

«Однако за последние сутки в стране был обнаружен 441 новый случай заражения COVID-19, при этом 70 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 062 409 пациентов из общего числа 7 237 597 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. 189 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 641 268 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 992 243 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.