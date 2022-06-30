Владивосток, 30 июня, 2022, 05:22 — ИА Регнум. На дорогах Приморья продолжаются работы по устранению последствий прошедшего 28–29 июня циклона — задействовано 130 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

АО «Примавтодор» После циклона

Ограничения проезда остаются в Пожарском округе и Красноармейском районе. Местами на участках размыто дорожное полотно, на трассе Лукьяновка — Новополтавка перелив глубиной более полуметра, вода ещё стоит.

Ведётся подсыпка дорожного полотна, грейдирование, уборка наносов и сошедшего грунта.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. 30 июня местами по области грозы, в южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, на селеопасных станциях очень сильные дожди.