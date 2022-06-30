Москва, , 05:13 — REGNUM Отбор претендентов для полёта на МКС среди белорусских космонавтов уже начался, он продлится несколько месяцев. Об этом рассказал 30 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с РИА Новости.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше … минимум до конца лета», — уточнил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» пояснил, что претенденты прибывают в Россию не все вместе, а в соответствии с графиком работы медицинской комиссии. Всего Национальная академия наук Белоруссии отобрала 29 кандидатов для полёта на МКС.

По словам Рогозина, кроме списка кандидатур, президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков направил письмо, где предложены темы для экспериментов на борту МКС, и эти данные обязательно будут учтены при отборе.

«Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе», — указал гендиректор «Роскосмоса».

Полёт с участием белорусских космонавтов на российском космическом корабле «Союз МС» запланирован на осень 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возможность отправки своих космонавтов в орбитальный полёт на российских кораблях обсуждают представители нескольких стран.

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