Тегеран, , 10:12 — REGNUM Иранский гроссмейстер и член сборной Ирана по шахматам Мохаммад Амин Табатабаи выиграл Армянский международный шахматный турнир, который проводился в память армянского шахматиста, гроссмейстера Мануэля Петросяна. В общем зачёте иранец набрал 6 очков по итогам соревнований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

28 июня в Джермуке (Армения) состоялся финальный раунд международного турнира.

По данным IRNA, Табатабаи победил Александра Анатольевича Донченко, немецкого гроссмейстера по шахматам, за 27 ходов и стал чемпионом этого международного турнира с 6 очками.

Эта победа подняла его международный рейтинг до 2665 и сделала Табатабаи 85-м шахматистом в мире.

Как сообщает агентство IRNA, иранский гроссмейстер должен принять участие во Всемирной олимпиаде в Индии летом 2022 года.