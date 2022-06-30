Тегеран, 30 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Комейль Гасеми, иранский олимпийский чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, получил свою золотую медаль спустя 10 лет из-за положительных допинг-проб участников соревнований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 июня.

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В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) направил письмо президенту Национального олимпийского комитета Ирана (НОК) Резе Салехи Амири, в котором объявил о завершении допингового расследования в отношении узбекского спортсменаАртура Таймазова и грузинского борцаДавида Модзаманашвили.

Фарид Фаттахиан, директор по международным связям НОК, подтвердил журналистам IRNA, что Салехи Амири получил золотую медаль Гасеми во время своей поездки в Лозанну (Швейцария).

Первоначально занявший третье место в весовой категории 120 кг в Лондоне 2012 года, Гасеми теперь официально считается обладателем золотой медали и самым титулованным борцом в супертяжелом весе в истории Ирана.