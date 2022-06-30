Тегеран, 30 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. 29 июня посол Финляндии в Тегеране приветствовал развитие системы здравоохранения Ирана, заявив, что его страна готова расширять дипломатию здравоохранения с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Кари Кахилуото сделал это заявление на встрече с заместителем министра здравоохранения ИранаМохаммадом Хоссейном Никнамом.

Посол Финляндии на встрече объявил о готовности своей страны расширять связи с Ираном, заявив, что Хельсинки может расширить связи с Тегераном во всех областях, включая сферу здравоохранения.

Он подчеркнул, что Иран является богатой и успешной страной в области здравоохранения, в связи с чем развитие двустороннего сотрудничества должно быть в полной мере активизировано.

Никнам, со своей стороны, приветствовал систему здравоохранения Финляндии, призвав к обмену опытом между двумя странами в этой области и расширению сотрудничества между фармацевтическими компаниями, производящими медицинское оборудование.