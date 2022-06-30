Тында, Амурская область, 30 июня, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Во время поездки по Амурской области мэр города Тында Марина Михайлова увидела на обочине дороги двух медведей. Об этом она написала 30 июня в своём телеграм-канале.

Медведь

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«Реально бодрое утро. С интервалом в пять минут мы встретили двух косолапых», — отметила глава Тынды.

Звери были замечены недалеко от села Джелтулак в Тындинском районе Приамурья. Амурчане предполагают, что медведи покидают лес, спасаясь от природных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Мурманской области застрелили медведя, бродившего по дачному поселку. Животное вышло к людям.