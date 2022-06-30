Тегеран, , 07:35 — REGNUM 29 июня президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Каспийское море является богатством и наследием для его прибрежных государств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Президент Раиси сделал это заявление перед своим вылетом в Туркменистан для участия в 6-м саммите прикаспийских государств. Президент принимает участие в саммите по приглашению туркменского коллеги.

В своем выступлении президент отметил, что более 270 миллионов человек активно пользуются этим морем.

Говоря о своем визите в Туркменистан, Раиси заявил, что на саммите будут обсуждаться вопросы конвенции о правовом режиме Каспийского моря, транспорта, торговли и окружающей среды.

«Также будет пересмотрен вопрос о непринятии иностранных судов в Каспийском море, о котором договорились прибрежные страны», — подчеркнул президент.

Как он отметил, в Туркменистане также запланированы двусторонние встречи с коллегами из других стран.