Тегеран, 30 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. 29 июня президент ИранаИбрагим Раиси заявил, что Каспийское море является богатством и наследием для его прибрежных государств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Президент Раиси сделал это заявление перед своим вылетом в Туркменистан для участия в 6-м саммите прикаспийских государств. Президент принимает участие в саммите по приглашению туркменского коллеги.

В своем выступлении президент отметил, что более 270 миллионов человек активно пользуются этим морем.

Говоря о своем визите в Туркменистан, Раиси заявил, что на саммите будут обсуждаться вопросы конвенции о правовом режиме Каспийского моря, транспорта, торговли и окружающей среды.

«Также будет пересмотрен вопрос о непринятии иностранных судов в Каспийском море, о котором договорились прибрежные страны», — подчеркнул президент.

Как он отметил, в Туркменистане также запланированы двусторонние встречи с коллегами из других стран.