Тегеран, , 07:35 — REGNUM 29 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран готов к хорошей, сильной, устойчивой сделке, если Соединенные Штаты так же настроены серьезно. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Выступая на встрече с сотрудниками посольства Ирана в Туркменистане, Амир Абдоллахиан заявил: «Иран неоднократно предупреждал США. Если страна пойдёт по пути резолюции МАГАТЭ против Ирана, руки Тегерана не будут связаны».

«Мы настоятельно призвали их следовать по политическому пути для достижения соглашения об отмене санкций в Вене», — отметил министр иностранных дел, имея в виду переговоры между Ираном и пятью оставшимися участниками ядерной сделки 2015 года при косвенном присутствии США.

Он также подчеркнул, что американская сторона в ответ заявила Ирану, что она готова смягчить содержание проекта резолюции, но сама резолюция стала для американских властей вопросом престижа.

По словам Амир Абдоллахиана, Иран отверг эту идею и заявил, что запустит ответные меры, если резолюция будет принята.