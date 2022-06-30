Кито, 30 июня, 2022, 05:01 — ИА Регнум. В порту города Гуаякиль, расположенного на тихоокеанском побережье Эквадора, конфисковали более одной тонны наркотиков растительного происхождения. Об этом пресс-служба эквадорской полиции 29 июня сообщает на странице ведомства в социальной сети Twitter.

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полиция Эквадора «В одном из портов Гуаякиля после досмотра контейнеров было изъято более одной тонны наркотиков растительного происхождения, спрятанных в мешки с рисом».

По версии правоохранителей, наркотики предполагалось отправить в Нидерланды. В настоящее время полиция разыскивает возможных организаторов сети наркотрафика.

В Эквадоре, традиционно используемом для нелегальной переправки наркотиков из Южной Америки в другие страны региона, в США и в Европу, с начала года полиция конфисковала более 75 тонн различных наркотических веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в порту Гуаякиля была изъята крупнейшая партия наркотиков — порядка семи тонн.