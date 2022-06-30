Магадан, 30 июня, 2022, 05:09 — ИА Регнум. В Магадане отмечается рост социально-экономического развития — оборот крупных и средних организаций составил 50,6 млрд рублей, увеличившись на 38,2% (на 14 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Airport-magadan.ru Аэропорт Магадана

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Рост оборота организаций отмечался в таких сферах, как транспортировка и хранение — более, чем в два раза, торговля и обрабатывающие производства — в 1,5 раза, профессиональная научная деятельность в 1,3 раза.

В январе–апреле в пищевой перерабатывающей отрасли увеличилось производство кондитерских изделий на 5,5%, а урожай овощей вырос на 11%.

Объём выполненных работ в сфере строительства составил 739,3 млн рублей. Это 122% к четырём месяцам 2021 года. Введено в эксплуатацию свыше 3 тыс. кв. метров жилья, в том числе один многоквартирный дом и 13 индивидуальных жилых домов. Всего за четыре месяца прошлого года было сдано пять индивидуальных жилых домов.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 2,7 млрд рублей (113% к январю-апрелю 2021 года). Оборот общественного питания — 424,5 млн рублей (139% к январю-апрелю 2021 года).

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций за январь–март 2022 года составила 31 069 человек. Она увеличилась на 669 человек.

В конце апреля статус безработного имели менее 500 человек, при этом организациями города было заявлено о наличии 1935 вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсификация российской экономики идет не так быстро, как хотелось бы, в том числе из-за того, что у власти и бизнеса нет консенсуса об ускоренной модернизации, заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о том, что диверсификация экономики РФ может растянуться на восемь-девять лет.