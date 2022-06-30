Якутск, , 04:58 — REGNUM При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Якутии пострадали 15 человек, состояние двоих из них медики назвали крайне тяжёлым. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Вертолёт Ми-8 Алексей Колчин ИА REGNUM

Уточняется, что на место происшествия выехали две многопрофильные бригады, состоящие из десяти сотрудников республиканского центра медицины катастроф. После оказания необходимой медицинской помощи на месте, 15 человек были госпитализированы в республиканскую больницу №2, где расположен центр экстренной медицинской помощи.

Состояние двух пациентов медики назвали крайне тяжёлым, у остальных пострадавших состояние тяжёлое и средней тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объёме.

Напомним, вертолёт Ми-8, выполнявший рейс по тушению пожаров в Якутии, совершил жёсткую посадку в Алданском районе у села Чагда. На борту воздушного судна находились 23 человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 возбудили уголовное дело