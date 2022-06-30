В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жёсткой посадке вертолёта
Якутск, 30 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Якутии пострадали 15 человек, состояние двоих из них медики назвали крайне тяжёлым. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Уточняется, что на место происшествия выехали две многопрофильные бригады, состоящие из десяти сотрудников республиканского центра медицины катастроф. После оказания необходимой медицинской помощи на месте, 15 человек были госпитализированы в республиканскую больницу №2, где расположен центр экстренной медицинской помощи.
Состояние двух пациентов медики назвали крайне тяжёлым, у остальных пострадавших состояние тяжёлое и средней тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объёме.
Напомним, вертолёт Ми-8, выполнявший рейс по тушению пожаров в Якутии, совершил жёсткую посадку в Алданском районе у села Чагда. На борту воздушного судна находились 23 человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело