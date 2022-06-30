Якутск, 30 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Якутии пострадали 15 человек, состояние двоих из них медики назвали крайне тяжёлым. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

Уточняется, что на место происшествия выехали две многопрофильные бригады, состоящие из десяти сотрудников республиканского центра медицины катастроф. После оказания необходимой медицинской помощи на месте, 15 человек были госпитализированы в республиканскую больницу №2, где расположен центр экстренной медицинской помощи.

Состояние двух пациентов медики назвали крайне тяжёлым, у остальных пострадавших состояние тяжёлое и средней тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объёме.

Напомним, вертолёт Ми-8, выполнявший рейс по тушению пожаров в Якутии, совершил жёсткую посадку в Алданском районе у села Чагда. На борту воздушного судна находились 23 человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело