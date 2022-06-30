Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Водителю грузовика, в прицепе которого погибли более 50 мигрантов, в США грозит смертная казнь, сообщает пресс-служба американского минюста.

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«Он родом из Браунсвилла, но проживает в Пасадене, штат Техас. Если Заморано признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или, возможно, смертная казнь», — уточнили в американском минюсте.

По данным ведомства, у водителя фуры Омеро Заморано был еще и сообщник Кристиан Мартинез. Ему также может грозить смертная казнь в случае доказательства его вины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пригороде американского города Сан-Антонио (штат Техас) обнаружили фуру, в прицепе которой находились более 50 погибших мигрантов. По предварительным данным, нелегалы умерли от удушья.