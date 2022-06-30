Якутск, , 04:54 — REGNUM Восемь человек из потерпевшего крушение в Якутии вертолёта Ми-8 уже доставлены в Якутск, они получили травмы различной степени тяжести. Ещё 15 пассажиров транспортируют в Якутск вторым рейсом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Разбившийся вертолёт Icemanwcs

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Всего на борту находилось 23 человека, из них пострадали 15. По информации телеграм-канала РИА Новости, двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё несколько — в тяжёлом.

Людей в столицу Якутии транспортирует борт с медицинским оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о падении Ми-8 поступила от экипажа воздушного судна в 15:30 мск. Вертолёт вылетел для тушения пожара из Усть-Майского района в Алданский район, где возле населённого пункта Чагда произошла жёсткая посадка.