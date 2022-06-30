Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2022, 04:52 — ИА Регнум. На Камчатке в селе Эссо в одной из гостиниц 12-летний мальчик получил термические ожоги в бассейне. Краевым СУ СК РФ проводится процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

AF.mil Лечение ожогов

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Ребёнок прыгнул в бассейн, который незадолго до этого был наполнен горячей термальной водой. Мальчика госпитализировали с термическими ожогами 2,3 степени.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Якутии обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы. Девочке на тот момент было 10 лет, мужчине — 39.