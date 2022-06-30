Вашингтон, 30 июня 2022, 04:44 — REGNUM Изъятые у российских предпринимателей активы передать в пользу Украины надеется администрация США. Соответствующее заявление сделала 29 июня первый замминистра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, выступая на форуме в Вашингтоне.
Представитель минюста США уточнила, что изъятие активов российских бизнесменов, вне зависимости от их формы (недвижимость, банковские счета, яхты, самолёты) стоит на повестке дня. По словам Лизы Монако, главная задача — отследить, что активы связаны с незаконной деятельностью и уклонением от санкций.
«А дальше вопрос заключается в том, чтобы взять и продать их. Мы надеемся на то, что действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства <…> народу Украины», — пояснила Монако.
На уточняющий вопрос, сколько по времени займёт процесс передачи активов, не займёт ли он несколько лет, Лиза Монако указала, что вряд ли речь идёт о нескольких годах, процесс будет идти гораздо быстрее.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным минфина США, сумма заблокированных российских активов в рамках санкций «за Украину» составила $330 млрд.
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