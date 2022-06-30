Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Изъятые у российских предпринимателей активы передать в пользу Украины надеется администрация США. Соответствующее заявление сделала 29 июня первый замминистра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, выступая на форуме в Вашингтоне.

Кодекс — это просто свод указаний, а не жёстких законов Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: На краю света». реж Гор Вербински. 2007. США

Представитель минюста США уточнила, что изъятие активов российских бизнесменов, вне зависимости от их формы (недвижимость, банковские счета, яхты, самолёты) стоит на повестке дня. По словам Лизы Монако, главная задача — отследить, что активы связаны с незаконной деятельностью и уклонением от санкций.

«А дальше вопрос заключается в том, чтобы взять и продать их. Мы надеемся на то, что действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства <…> народу Украины», — пояснила Монако.

На уточняющий вопрос, сколько по времени займёт процесс передачи активов, не займёт ли он несколько лет, Лиза Монако указала, что вряд ли речь идёт о нескольких годах, процесс будет идти гораздо быстрее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным минфина США, сумма заблокированных российских активов в рамках санкций «за Украину» составила $330 млрд.

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