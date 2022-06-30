Нью-Йорк, США, , 03:52 — REGNUM Обвинение в неуважении к суду в Нью-Йорке были сняты с экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 29 июня сообщает CNN.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что судья Энгорон рассмотрел дополнительные документы, представленные Трампом, и офис генпрокурора согласился с доводами, что все условия по устранению были соблюдены.

За неуважение в зале судебного заседания на Трампа был наложен штраф размером $110 тысяч. Обвинение было снято с Трампа, так как он предоставил необходимые по закону документы, передавать которые отказывался. Таким образом. последствия отношения к суду Трамп устранил полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп и его дети Иванка Трамп и Дональд-младший согласились дать показания суду в Нью-Йорке, в рамках расследования дела о возможном мошенничестве семейной компании