Сингапур, , 03:44 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 9392 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сингапур

Отмечается, что 749 зараженных выявили через ПЦР-тесты, остальных — через экспресс-тестирование на наличие антител. Причем большинство случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом ведомство утверждает, что заболевшие испытывают легкие симптомы COVID-19, их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время в сингапурских больницах лечатся 455 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике выявили 1 434 563 носителей SARS-CoV-2. Также за время пандемии в Сингапуре скончались 1411 пациентов с коронавирусной инфекцией.