Алданский район, Якутия, 30 июня, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В Якутии восемь человек пострадали при жёсткой посадке вертолёта Ми-8. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

Информация о жёсткой посадке поступила от экипажа воздушного судна в 15:30 мск. По данным МЧС, вертолёт вылетел для тушения пожара из Усть-Майского района в Алданский район, где возле населённого пункта Чагда произошла жёсткая посадка.

Все восемь пострадавших были доставлены в Якутск с места ЧП, оставшиеся люди и багаж будут эвакуированы позднее. Пожар, возникший при посадке, был полностью устранён.

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