Амстердам, , 03:27 — REGNUM Страны Североатлантического альянса должны оказать военную помощь Украине, даже если такая деятельность подорвет их собственную оборону. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает издание Politico.

Марк Рютте Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, таким государствам следует передать Киеву все, что они «еще хранят на полках». Рютте отметил, что в НАТО «есть страны, которые колеблются». Вместе с тем глава правительства не стал называть указанные государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня министерство обороны ФРГ объявило, что Германия и Нидерланды планируют поставить на Украину еще шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000), которые стоят у них на вооружении.

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