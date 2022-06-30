Нидерланды призвали страны НАТО рискнуть обороной для помощи Украине
Амстердам, 30 июня, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны оказать военную помощь Украине, даже если такая деятельность подорвет их собственную оборону. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает издание Politico.
По его словам, таким государствам следует передать Киеву все, что они «еще хранят на полках». Рютте отметил, что в НАТО «есть страны, которые колеблются». Вместе с тем глава правительства не стал называть указанные государства.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня министерство обороны ФРГ объявило, что Германия и Нидерланды планируют поставить на Украину еще шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые стоят у них на вооружении.
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