Амстердам, 30 июня, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны оказать военную помощь Украине, даже если такая деятельность подорвет их собственную оборону. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

По его словам, таким государствам следует передать Киеву все, что они «еще хранят на полках». Рютте отметил, что в НАТО «есть страны, которые колеблются». Вместе с тем глава правительства не стал называть указанные государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня министерство обороны ФРГ объявило, что Германия и Нидерланды планируют поставить на Украину еще шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые стоят у них на вооружении.

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