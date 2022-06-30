Калининград, , 03:26 — REGNUM Росморпорт 19 июля 2022 года планирует выбрать подрядчика на реализацию проекта «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области». Стартовая цена тендера — 2 228 834 964,07 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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В проекте договора фигурируют здание пассажирского терминала, ливневая канализации, радиорелейная мачта, а также объекты, оборудование и система транспортной безопасности, в соответствии с проектной документацией.

Работы должны быть завершены за 411 календарных дней со дня подписания договора.

«Закупка проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора», — уточняется в документации.